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Президент Армении в Москве посетил кафедральный собор Преображения Господня


По приглашению президента РФ Владимира Путина президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом 15 ноября прибыл в Москву. Утром президент Республики посетил Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Армянской Апостольской церкви и кафедральный собор Преображения Господня.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, после зажжения свечей и участия в молебне, Серж Саргсян в сопровождении предстоятеля епархии Архиепископа Езраса Нерсисяна, министра культуры Армена Амиряна, представителей общины и прибывших из Армении деятелей культуры осмотрел представленную на территории церковного комплекса выставку современных армянских хачкаров, на которой представлены почти двух десятков хачкаров скульптора Рубена Налбандяна.
Затем президент в музее «Тапан» церковного комплекса осмотрел открытую в рамках «Дней культуры Армении в России» выставку «Библейская страна Армения», посвящённую 300-летию основания Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Выставка состоит из двух крупных тематических отделов: История Армении от бронзового века до Урарту и от принятия христианства до наших дней.

На выставке представлена церковная утварь, древние манускрипты, старинные монеты и медали, уникальные археологические находки, полотна выдающихся армянских художников.



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