Президент Зимбабве согласился отказаться от власти в обмен на разрешение его жене покинуть страну

Президент Зимбабве Роберт Мугабе провел переговоры с военными, в ходе которых он попросил дать его жене Грейс Мугабе возможность покинуть страну, как передает Арменпресс, об этом сообщает Африканское новостное агентство (ANA) со ссылкой на источник в сфере безопасности страны.

В обмен на это Мугабе готов отказаться от власти, отметил источник. Возможной страной для бегства супруги президента агентство называет ЮАР.

"Мугабе договорился о возможности покинуть страну для Грейс, он сам готовиться покинуть свой пост. Пресс-конференция состоится завтра во второй половине дня. Военные на самом деле держат президента и его охрану в неволе", - заявил источник.

Также агентство сообщает со ссылкой на источники об аресте нескольких министров в Зимбабве: министра правительства Савиора Касикивере, министра финансов Игнатиуса Чомбо и племянника Мугабе Патрика Жувайо, занимающего пост министра государственной службы.