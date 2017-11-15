В Армении начались сборы с расчетами БЛА ЮВО

С военнослужащими подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении начались учебные сборы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, теоретические и практические занятия со специалистами беспилотной авиации проводятся в два этапа под руководством опытных обученных инструкторов соединения в специализированных классах и в полевых условиях.

На первом этапе военнослужащие ознакомятся с тактико-техническими характеристиками, подготовкой к работе, порядком сборки, разборки, запуска, управлении, взлета и посадке современных образцов БЛА, стоящих на вооружении российского соединения, а также сдадут зачеты по требованиям безопасности при эксплуатации комплексов разведки.

На практических занятиях на высокогорном полигоне «Камхуд» расчеты БЛА, отработают нормативы по подготовке «беспилотников» к запуску, выполнят запуск самолетов с рук и с катапульты, управление в полете и выполнят посадку с использованием специализированной техники.

Особенностью использования современных комплексов БЛА военной базы является эксплуатация самолетов в сложных климатических условиях высокогорной рельефной местности на различных высотах и температурных перепадах от -30 до +55 градусов по Цельсию.

В инструкторско-методических сборах, которые продлятся в течение 14 дней, принимают участие более 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и беспилотной авиационной техники.