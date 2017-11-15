После выставки под названием «Армения-библейская страна» хачкар из армянского туфа останется в России

В кафедральном соборе российской епархии ААЦ, в рамках Дней культуры Армении в России, открылась выставка «Армения-библейская страна», посвященная 300-летию российской епархии ААЦ. Как передает «Арменпресс», на открытии выставки главным гостем был президент Армении Серж Саргсян. Его встретили глава российской епархии ААЦ архиепикоп Эзрас Нерсисян и министр культуры Армении Армен Амирян. Гости ознакомились с экспозицией, среди выставленных экспонатов были и хачкары, доставленные из Эчмиадзина, в том числе, копии хачтаров из церкви Св. Маштоца. «Один из хачкаров нашел свое место в музее. Он называется Святая Троица, изготовлен из туфа; его высота - 2,70 метра»,-сказал автор стелы.

В кафедральном соборе российской епархии ААЦ состоялось зажжение свечей, после чего был вознесен благодарственный молебен.

Делегация, возглавляемая президентом Армении Сержем Саргсяном, прибыла 14-го ноября в Москву. Как передает корреспондент «Арменпресс» , в составе делегации – министр ИД Армении Эдвард Налбандян, руководитель администрации президента Армении Армен Геворгян, министр культуры Армении Армен Амирян, министр диаспоры Армении Грануш Акопян и другие официальные лица.

Президент Серж Саргсян по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 15 ноября с рабочим визитом отправился в Российскую Федерацию, в Москву.Президент Саргсян встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств - стратегических партнёров в ходе переговоров обсудят повестку армяно-российских отношений и вопросы относительно дальнейшего укрепления и развития двусторонних связей. Президенты обсудят также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и актуальные региональные проблемы.Президент Серж Саргсян и Владимир Путин в Третьяковской галерее примут участие в торжественной церемонии официального открытия «Дней культуры Армении в России», которые посвящены 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.Президент Саргсян посетит также Российскую и Ново-Нахичеванскую Епархию Армянской Апостольской церкви и кафедральный собор Святого Преображения, где осмотрит открытую в рамках «Дней культуры Армении в России» выставку «Библейская страна Армения», посвящённую 300-летию епархии, посетит также представленную на территории церковного комплекса выставку современных армянских хачкаров.