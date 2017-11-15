Температура воздуха на территории Армении существенно не изменится.С 16-20 ноября ожидается погода без осадков.Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

Температура воздуха существенно не изменится и в Ереване, где С 16-20 ноября ожидается погода без осадков.