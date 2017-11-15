Путин вручит Саргсяну знаменитое полотно Врубеля

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и РФ, 15-23-го ноября в Москве и других городах РФ пройдут Дни культуры Армении в России. Старт мероприятиям будет дан на торжественном открытии в Третьяковской галерее выставки картин великого армянского художника Мартироса Сарьяна. Открытие в Москве выставки выдающегося живописца XX века Мартироса Сарьяна – главное событие в рамках Дней культуры Армении в России.

Во время открытия в Москве выставки Мартироса Сарьяна ппрезидент РФ В.Путин вручит президенту Армении С.Саргсяну знаменитое полотно Врубеля«Демон и ангел с душою Тамары». Об этом «Арменпресс» сообщает корреспондент «Арменпресс» из Москвы.

В 1995 году полотно Врубеля«Демон и ангел с душою Тамары» было украдено из Музея руского искусства в Ереване. Эта картина является иллюстрацией к поэме Лермонтова «Демон».

До 2017 года сведений о картине не было, а во время визита президента Армении С.Саргсяна в Москву 15-го марта было заявлено, что картина найдена и будет возвращена Армении.

Делегация, возглавляемая президентом Армении Сержем Саргсяном, прибыла 14-го ноября в Москву. Как передает корреспондент «Арменпресс» , в составе делегации – министр ИД Армении Эдвард Налбандян, руководитель администрации президента Армении Армен Геворгян, министр культуры Армении Армен Амирян, министр диаспоры Армении Грануш Акопян и другие официальные лица.

Президент Серж Саргсян по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 15 ноября с рабочим визитом отправился в Российскую Федерацию, в Москву.Президент Саргсян встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств - стратегических партнёров в ходе переговоров обсудят повестку армяно-российских отношений и вопросы относительно дальнейшего укрепления и развития двусторонних связей. Президенты обсудят также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и актуальные региональные проблемы.Президент Серж Саргсян и Владимир Путин в Третьяковской галерее примут участие в торжественной церемонии официального открытия «Дней культуры Армении в России», которые посвящены 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.Президент Саргсян посетит также Российскую и Ново-Нахичеванскую Епархию Армянской Апостольской церкви и кафедральный собор Святого Преображения, где осмотрит открытую в рамках «Дней культуры Армении в России» выставку «Библейская страна Армения», посвящённую 300-летию епархии, посетит также представленную на территории церковного комплекса выставку современных армянских хачкаров