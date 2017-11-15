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Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры


Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar анонсировал выпуск смартфона iPhone X, украшенный 344 черными бриллиантами. Как передает Арменпресс, об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 15 ноября.

Стоимость телефона, который вошел в коллекцию «Достояние России», составила 2,4 миллиона рублей. За такую же сумму в Москве можно купить однокомнатную квартиру.

Корпус iPhone X покрыт золотом и украшен бриллиантами и рубинами. Данная модель будет создана в одном экземпляре.

 

 

 



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