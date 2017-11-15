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СМИ уточнили число пострадавших от землетрясения в Иране


Число раненых в результате мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 9397. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее местные СМИ сообщали о 445 погибших и 7,1 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

 

 

 

 



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