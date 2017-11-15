Бриллиант из короны французских королей ушел с молотка за $14,5 млн

Более двух веков украшавший короны французских монархов бриллиант "Великий Мазарини" ушел во вторник с молотка на аукционе Christie's в Женеве за $14,5 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство DPA.

Стоимость знаменитого розового бриллианта весом 19 каратов первоначально оценивалась в $6-9 млн, но в итоге он был продан за вдвое большую сумму. Новый владелец камня пожелал остаться неизвестным.

Бриллиант принадлежал итальянскому кардиналу и дипломату XVII века Джулио Мазарини, который, как утверждают историки, незадолго до своей кончины передал драгоценный камень Людовику XIV. Великий "король-солнце" украсил им свою корону. Позже алмаз украшал короны Людовика XV, затем казненного во времена Французской революции Людовика XVI, Людовика XVIII и последнего французского монарха Наполеона III.

Впервые бриллиант был выставлен на аукцион в 1887 году - спустя 17 лет после падения Второй империи во Франции, когда с молотка ушли драгоценности свергнутого императора. До настоящего момента розовый бриллиант принадлежал частному коллекционеру.



