Катком по виски: тысячи бутылок алкоголя уничтожили в Пакистане

В Пакистане сотрудники службы береговой охраны конфисковали и уничтожили более 20 тысяч бутылок крепких алкогольных напитков с помощью асфальтового катка, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В ходе операции также были сожжены тысячи килограммов гашиша и марихуаны. Стоимость уничтоженного конфиската составляет несколько миллионов долларов.

Для большинства жителей Пакистана действует запрет на употребление алкоголя. Более 98 процентов населения страны составляют мусульмане.