Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

НАСА испытало марсианский парашют


НАСА провело первое испытание парашюта, предназначенного для посадки ровера миссии Mars 2020 на поверхность Красной планеты. Видео доступно на сайте космического агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе эксперимента ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment) на ракете Black Brant IX с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) на высоту 51 километр была запущена полезная нагрузка (парашют и измерительная аппаратура). На высоте 42 километра и скорости, в 1,8 раза превышающей скорость звука, был развернут парашют. Через 35 минут после запуска ракеты полезная нагрузка приводнилась в Атлантическом океане в 54 километрах к юго-востоку от острова Уоллопс.

Испытания признаны успешными.

Миссия Mars 2020 должна отправиться к Красной планете в 2020 году. В ее задачи вход поиск геологических следов жизни на Красной планете.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1288 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1207 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1179 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1054 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 997 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации