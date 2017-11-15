НАСА испытало марсианский парашют
НАСА провело первое испытание парашюта, предназначенного для посадки ровера миссии Mars 2020 на поверхность Красной планеты. Видео доступно на сайте космического агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе эксперимента ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment) на ракете Black Brant IX с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) на высоту 51 километр была запущена полезная нагрузка (парашют и измерительная аппаратура). На высоте 42 километра и скорости, в 1,8 раза превышающей скорость звука, был развернут парашют. Через 35 минут после запуска ракеты полезная нагрузка приводнилась в Атлантическом океане в 54 километрах к юго-востоку от острова Уоллопс.
Испытания признаны успешными.
Миссия Mars 2020 должна отправиться к Красной планете в 2020 году. В ее задачи вход поиск геологических следов жизни на Красной планете.