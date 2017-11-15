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Решение по вопросу тарифов на водоснабжение будет принято 22-го ноября


Комиссия КРОУ 22-го ноября созовет заседание, на котором будет принято решение по вопросу тарифов на водоснабжение и канализацию. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт КРОУ, в повестке заседания – заявка ЗАО «Веолия джур» об установлении тарифов на водоснабжение и канализацию и отмену соответствующего решения КРОУ от 9-го декабря 2016 года.

Стоимость поставки 1 кубометра питьевой воды в проекте установлена в размере 162.7 драмов, включая НДС, стоимость удаления сточных вод -  28.7 драмов, включая НДС. По предлагаемому проекту решения,  стоимость поставки 1 кубометра питьевой воды будет установлена в размере 191.4 драмов, включая НДС, стоимость удаления сточных вод -  28.7 драмов, включая НДС. На сегодня стоимость поставки 1 кубометра питьевой воды равна 180 драмам, базовый тариф -186 драмов,  включая НДС.

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