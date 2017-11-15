Премьер Испании уверен, что выборы в Каталонии пройдут в нормальной обстановке

Председатель правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность в том, что внеочередные выборы в Каталонии пройдут в нормальной обстановке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в среду, выступая в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) страны.

"Я убежден, что выборы состоятся в атмосфере спокойствия", - отметил премьер. По его словам, голосование в регионе "пройдет с гарантиями и в нормальной" обстановке. "21 декабря должно стать началом стадии спокойствия, уважения к закону и экономического улучшения, - подчеркнул Рахой. - Я призываю голосовать всех каталонцев".

"Если все пройдет хорошо в Каталонии, экономика может начать расти с января", - добавил он.

"Сегодня могу сказать вам, что ситуация стала лучше", - отметил он.



