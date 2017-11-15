Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов призывает студентов вернуться в конструктивное поле

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов не разделяет подходы протестующих против отмены отсрочек и призывает студентов вернуться в конструктивное поле. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, насколько он знает, студенты требуют встречи с депутатами.

«В свое время и я боролся за свои студенческие права, проводил голодовки. Понимаю – они молоды, предались эмоциям, однако я призываю студентов вернуться в конструктивное поле. В то время, когда мы проводили голодовку, нас не то что премьер-министр – даже помощники министра не принимали, а их приняли и премьер-министр, и министры обороны и науки и образования»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

На замечание журналистов о том, что за протестами некоторые видят влияние определенных политических сил, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов отметил, что это личное дело – кто что увидит. На вопрос, а что видит он, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал: «Я везде вижу только свет».

На замечание о том, что депутат Айк Бабуханян видит за действиями студентов фонд Сороса, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что не комментирует заявления своих коллег.

Он не согласился с тем, что новый закон о воинской обязанности послужит толчкомк эмиграции молодежи, поскольку подзаконные акты к новому закону тргулируют все вопросы в деталях, и интересы науки при этом будут учтены.

Национальное Собрание Армении 15-го ноября приняло во втором чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего». За него проголосовали 86, против - 6 депутатов. До процедуры голосования депутат от блока «Выход» Арарат Мирзоян призвал проголосовать против данного законопроекта.

В данном законопроекте объединены ряд законов РА, в частности «О прохождении военной службы», «О воинской обязанности», «О социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей». Цель данного законопроекта – обеспечить реализацию положений Конституции РА, в которую референдумом 6 декабря 2015 года были внесены изменения. Данный закон также создает основы для реализации прошедших широкие общественные обсуждения программ „Честь имею” и „Это я”, а также ряда других программ. в рамках процесса по обеспечению реализации воинской обязанности граждан РА в сравнении с действующими регулировками подверглись изменениям отношения, связанные с освобождением от обязательной воинской службы, предоставлением отсрочек от призыва, процессом призыва в армию. В частности, учитывая конституционные изменения РА, правомочие по объявлению призыва на военную службу передано правительству Армении, были пересмотрены основы предоставления отсрочки, большая часть из них заменена льготами. Что касается отсрочки от армии по учебе, то она связывается с видом дальнейшей службы, получающий высшее образование может воспользоваться отсрочкой, если затем он готов служить в качестве офицера, получая при этом офицерскую зарплату и компенсацию платы на обучение – как для бакалавриата, так и для магистратуры. Для обеспечения прозрачности, справедливости и во избежание возможных рисков предусмотрены широкомасштабные изменения при проведении медосмотра подлежащих призыву лиц и военнослужащих. Данными изменениями порядок осмотрения и экспертизы, перечень заболеваний, которые становятся препятствием для несения воинской службы, будут определяться правительством Армении.

В рамках организации военной службы впервые определены отношения, связанные с несением обязательной военной службы, предусматривается, что призыв как рядовых, так и офицерского состава будет проводиться в централизованном порядке и путем жеребьевки.

Законопроектом предусматриваются и изменения, связанные с контрактной военной службой. Срок обязательной военной службы для офицеров, окончивших военно-учебные заведения, предлагается сократить с 20 до 10 лет.