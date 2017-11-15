Основное налоговое бремя должно быть возложено на крупный бизнес: министр финансов Армении Вардан Арамян

В Национальном Собрании Армении обсуждается проект закона «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год». Министр финансов Армении Вардан Арамян подчеркнул, что политика правительства Армении будет направлена на приведение крупного бизнеса в правовое поле. Как передает «Арменпресс», об этом министр финансов Армении Вардан Арамян сказал, отвечая на вопрос депутата от блока «Царукян» Наиры Зограбян о притеснениях, которые испытывает малый и средний бизнес.

«Мы неоднократно говорили, что правила игры должны быть равны для всех, в противном случае мы не сможем обеспечить экономический рост и приток инвестиций. Необходимо формировать правильную атмосферу, в том числе, по организации налоговых проверок, что вне зависимости от размера хозсубъекта, налоговые обязательства должны выполняться равно. Крупный бизнес под прикрытием МСБ пытается скрывать свои доходы. Наша политика нацелена на привлечение крупного бизнеса в законное поле, но в то же время мы намерены перекрыть те звенья, которые позволяют осуществлять утечки из-за того, что МСБ не хочет оформлять официальную документацию в отношениях с крупным бизнесом»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

Основное налоговое бремя должно быть возложено на крупный бизнес – в этом министр финансов Армении Вардан Арамян согласился с Наирой Зограбян. Он подчеркнул, что разделяет подходы, что основная налоговая нагрузка должна быть на крупный бизнес, добавив, что правительство придерживается этой позиции с 2017 года, стараясь осуществлять основные проверки у крупных бизнесменов, о чем и говорят показатели налоговых сборов.



Министр финансов Армении Вардан Арамян отметил, что проверки у малого и среднего бизнеса сокращены почти на 52%, что говорит о послаблении в их отношении. Однако, по его словам, правительство требует от них документацию, которую они не предоставляют из-за использования серых схем в сотрудничестве с крупным бизнесом.

По его словам, у него нет сигналов о том, что малый и средний бизнес испытывает особые притеснения, а если таковые имеют место, то он готов сесть и обсудить проблемы.

Министр финансов Армении Вардан Арамян еше раз подчеркнул, что политика правительства Армении будет направлена на приведение крупного бизнеса в правовое поле, и власти намерены перекрыть те звенья, которые позволяют осуществлять утечки из-за того, что МСБ не хочет оформлять официальную документацию в отношениях с крупным бизнесом.