Полиция расценивает свои действия в отношении собравшихся у НС Армении протестующих студентов соразмерными. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян прокомментировал по просьбе журналистов шаги полиции, последовавшие за призывами собравшихся у НС Армении протестующих студентов перекрыть движение, сказав, что полицейские, в основном проявили толерантность при установлении общественного порядка.

«Сначала участники акции решили перекрыть улицу Демирчяна, препятствуя свободному передвижению служебных машин НС РА. Затем активисты устроили шествие по проспекту Баграмяна. Сотрудники Полиции призвали активистов освободить проспект. Они не подчинились, мы вмешались и частично открыли проезд для транспорта, на чем и пока ограничили свои действия»,- сказал замначальника полиции Еревана Валерий Осипян. Как передает «Арменпресс», студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении закона, ограничивающего право на отсрочку от армии, сегодня с территории Ереванского государственного университета (ЕГУ) организовали шествие к зданию Национального Собрания РА. Затем они пытались перекрыть проспект Баграмяна, а полиция пыталась оттеснить их на тротуар.

Национальное Собрание Армении 15-го ноября приняло во втором чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего». За него проголосовали 86, против - 6 депутатов. До процедуры голосования депутат от блока «Выход» Арарат Мирзоян призвал проголосовать против данного законопроекта.

В данном законопроекте объединены ряд законов РА, в частности «О прохождении военной службы», «О воинской обязанности», «О социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей». Цель данного законопроекта – обеспечить реализацию положений Конституции РА, в которую референдумом 6 декабря 2015 года были внесены изменения. Данный закон также создает основы для реализации прошедших широкие общественные обсуждения программ „Честь имею” и „Это я”, а также ряда других программ. в рамках процесса по обеспечению реализации воинской обязанности граждан РА в сравнении с действующими регулировками подверглись изменениям отношения, связанные с освобождением от обязательной воинской службы, предоставлением отсрочек от призыва, процессом призыва в армию. В частности, учитывая конституционные изменения РА, правомочие по объявлению призыва на военную службу передано правительству Армении, были пересмотрены основы предоставления отсрочки, большая часть из них заменена льготами. Что касается отсрочки от армии по учебе, то она связывается с видом дальнейшей службы, получающий высшее образование может воспользоваться отсрочкой, если затем он готов служить в качестве офицера, получая при этом офицерскую зарплату и компенсацию платы на обучение – как для бакалавриата, так и для магистратуры. Для обеспечения прозрачности, справедливости и во избежание возможных рисков предусмотрены широкомасштабные изменения при проведении медосмотра подлежащих призыву лиц и военнослужащих. Данными изменениями порядок осмотрения и экспертизы, перечень заболеваний, которые становятся препятствием для несения воинской службы, будут определяться правительством Армении.

В рамках организации военной службы впервые определены отношения, связанные с несением обязательной военной службы, предусматривается, что призыв как рядовых, так и офицерского состава будет проводиться в централизованном порядке и путем жеребьевки.

Законопроектом предусматриваются и изменения, связанные с контрактной военной службой. Срок обязательной военной службы для офицеров, окончивших военно-учебные заведения, предлагается сократить с 20 до 10 лет.