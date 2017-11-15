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Кира Найтли спела для Chanel про круговорот жизни


Голливудская актриса Кира Найтли, посланница Chanel Fine Jewelry, снялась в очередном мини-фильме, посвященном коллекции украшений Coco Crush — колец и подвесок с поверхностью, имитирующей фирменную простежку. Найтли в украшениях Chanel сыграла на гитаре и спела песню Le Tourbillon de la vie («Круговорот жизни») на слова Сержа Резвани, которую в фильме Франсуа Трюффо «Жюль и Джим» (1962) исполняла актриса Жанна Моро, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В предыдущем мини-фильме Chanel Найтли рассказала о своих любимых вещах. Любимое блюдо актрисы — спагетти болоньез, мелодия — шум ветра в кронах деревьев, бренд — Chanel, а ругательство — французское слово merde («дерьмо»).

Кира Кристина Найтли — британская актриса. Стала известной благодаря ролям в фильмах «Реальная любовь» и «Пираты Карибского моря» (2003). Дважды номинировалась на премию «Оскар» — за картины «Гордость и предубеждение» (2006) и «Игра в имитацию» (2015).



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