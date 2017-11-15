Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

Airbus получил рекордный в своей истории заказ на $50 млрд на авиасалоне в Дубае


Европейский авиастроительный концерн Airbus SE объявил о заключении на авиасалоне в Дубае соглашений о поставке 430 самолетов на рекордную в истории компании сумму порядка $49,5 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщает агентство Bloomberg, соглашения заключены с авиакомпаниями, долями в которых владеет американский инвестфонд Indigo Partners.

В частности, венгерский лоукостер Wizz Air заказал 72 самолета A329neo и 74 более крупных лайнера A321neo, американская Frontier Airlines заказала 100 A329neo и 34 A321neo, чилийская JetSmart разместила заказ на 56 A329neo и 14 A321neo, мeксиканская Volaris заказала 46 A329neo и 34 A321neo.

По словам представителей Indigo Partners, в результате сделок авиапарк самолетов Airbus, принадлежащих указанным компаниям, вырастет до более 900 судов.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1279 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1204 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1175 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1045 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 985 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации