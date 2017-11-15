Airbus получил рекордный в своей истории заказ на $50 млрд на авиасалоне в Дубае

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE объявил о заключении на авиасалоне в Дубае соглашений о поставке 430 самолетов на рекордную в истории компании сумму порядка $49,5 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщает агентство Bloomberg, соглашения заключены с авиакомпаниями, долями в которых владеет американский инвестфонд Indigo Partners.

В частности, венгерский лоукостер Wizz Air заказал 72 самолета A329neo и 74 более крупных лайнера A321neo, американская Frontier Airlines заказала 100 A329neo и 34 A321neo, чилийская JetSmart разместила заказ на 56 A329neo и 14 A321neo, мeксиканская Volaris заказала 46 A329neo и 34 A321neo.

По словам представителей Indigo Partners, в результате сделок авиапарк самолетов Airbus, принадлежащих указанным компаниям, вырастет до более 900 судов.