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Ученые оправдали толстяков


Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не является стопроцентной причиной ожирения. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте американского университета Дьюка (Duke University), сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни. В ходе опытов на мышах выяснилось, что в ряде случаев жировые клетки животных всасывали глюкозу гораздо быстрее, чем необходимо. Если к этому прибавить меняющийся метаболизм и диету с высоким содержанием жиров, то ожирение становится практически неизбежным, утверждают ученые.

По версии биологов, анкирин-B позволял нашим предкам запасать энергию на случай голода, а в условиях современности, при наличии достаточной пищи он может стать причиной эпидемииожирения.

 

 

 



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