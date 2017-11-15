Многие заметили напряженный вид Путина и Эрдогана: многие детали встречи президентов остались в тайне

Отношения между РФ и Турцией в последние годы далеки от добрососедских. Поражение российского истребителя со стороны турецких ВВС в ноябре 2015 года в Сирии стало причиной кризиса в отношениях обеих стран, а убийство посла РФ в Анкаре в конце 2016 года углубило этот кризис.

Несмотря на то, что в последниее месяцы отношения между РФ и Турцией относительно урегулировались, они, тем не менее, далеки от дружеественных и более носят партнерский характер.

То, что турецкая сторона нуждается в РФ в различных политических и экономических вопросах, подтверждается частотой встреч Путина с Эрдоганом. Состоявшаяся 13-го ноября встреча стала четвертой за текущий год. То, что сторонам было есть, что обсудить, подтверждается длительностью встречи Путина с Эрдоганом – она продлилась 4 часа. Несмотря на то, что по окончании встречи президенты сообщили прессе, что встреча была «очень результативной», многие заметили напряженный вид Путина и Эрдогана.

В повестке этой встречи было много вопросов, самым важным из них является вопрос об урегулировании сирийского конфликта. Несмотря на то, что прилета в Сочи Эрдоган, откликнувшись на заявление Путин-Трампа, призвал американскую и российскую стороны вывести войска из Сирии, будучи в РФ он воздержался от подобных заявлений. В заявлении, сделанном прессе по окончании встречи президентов, Эрдоган сказал, что они достигли соглашения по вопросу о политическом урегулировании сирийского вопроса.

Следующим вопросом повестки были российско-турецкие экономические отношения, Турция активно пытается восстановить свои позиции на российском рынке, которые она утратила вследствие кризиса в отношениях, уступив местному производителю и импортерам из третьих стран.

По результатам встречи было заявлено о переходе к деловому этапу в вопросе строительства в Турции АЭС «Аккую». Путин заявил о том, что вскоре ЗАО «Росатом» приступит к осуществлению этого проекта. Первый реактор запланировано запустить в 2023 году.

Примечательно, что до начала своего визита Эрдоган заявил, что готовится обсудить с Путиным вопрос урегулирования карабахского конфликта. Однако в Сочи об этом не сообщалось. С учетом того, что Эрдогану нелегко было бы отказаться от обсуждения этого вопроса, следует заключить, что от обсуждения уклонился Путин.

Другие детали встречи Путина и Эрдогана остаись за закрытыми дверьми. Как сообщает пресс-секретарь Путина Песков, стороны обсудли очень важные вопросы, детали переговоров обнародованию не подлежат.

Тем не менее, следует предположить, что Турция, которая имеет проблемы с ЕС и США, начала посматривать в сторону РФ. Турция, которая уже десятки лет ожидает у дверей ЕС, сегодня рассматривает возможности сотрудничества с другими структурами.

Аракс Касьян