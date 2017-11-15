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Министр финансов Армении Вардан Арамян представил 5 приоритетов госбюджета Армении на 2018 год


В НС Армении проходит  обсуждение проекта госбюджета Армении на 2018 год. Министр финансов Армении Вардан Арамян представил 5 приоритетов госбюджета Армении на 2018 год. Как передает «Арменпресс», основной задачей для правительства Армении является формирование налоговой уравновешенности.

Второй приоритет - формирование стабильности госдолга. Как отметил, представляя основные показатели госбюджета, министр финансов Армении Вардан Арамян, расходы и доходы возрастут на фоне стабильного размера дефицита.  По его словам, совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн. 307 млрд. драмов, расходов - 1 трлн. 464,2 млрд. драмов. Дефицит предусмотрен в размере 156,9 млрд. драмов.  
Третий приоритет – смягчение социальных проблем, особеннос в сельских общинах.

 «Налогово-бюджетная политика должна быть нацелена на обеспечение экономического роста. Нам необходим 5-процентный экономический рост для стабилизации социально-экономической ситуации. При бюджетных обсуждениях в Постоянных комиссиях НС РА прозвучало много критики касательно того, что в основу представленного проекта госбюджета РА на 2018 год положено не видение решения социальных проблем», – сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.Что касается расходов, то по его словам, власти исходят из возможностей экономики и воздерживаются от применения более тяжелых административных инструментов, чтобы не оказывать дополнительного давления на экономику.  

Другой важный вопрос, как отметил министр, касается безопасности страны. «Понятно, что экономический рост должен основываться на инвестициях. А инвестиции осуществляются в странах либо в среде, где есть стабильность», – сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.Как пояснил министр, рост доходов на 2018 год в размере 100 млрд. драмов преимущественно предусмотрен за счет роста налоговых поступлений, продуктивности некоторых отраслей, а также за счет повышения администрирования госполитики в налоговой сфере. 
Пятый приоритет - обеспечение экономического роста.
«Нашей целью является обеспечение экономического роста в 5% в среднесрочной перспективе, поскольку более низкий рост не позволяет обеспечить поставленные перед правительством задачи», - сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.Как пояснил министр, правительство Армении  считает, что лучшим  решением является  создание инклюзивного экономического роста. Необходимо создать условия для трудоспособного населения, сказал он.  

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