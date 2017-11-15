В НС Армении проходит обсуждение проекта госбюджета Армении на 2018 год. Министр финансов Армении Вардан Арамян представил 5 приоритетов госбюджета Армении на 2018 год. Как передает «Арменпресс», основной задачей для правительства Армении является формирование налоговой уравновешенности.

Второй приоритет - формирование стабильности госдолга. Как отметил, представляя основные показатели госбюджета, министр финансов Армении Вардан Арамян, расходы и доходы возрастут на фоне стабильного размера дефицита. По его словам, совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн. 307 млрд. драмов, расходов - 1 трлн. 464,2 млрд. драмов. Дефицит предусмотрен в размере 156,9 млрд. драмов.

Третий приоритет – смягчение социальных проблем, особеннос в сельских общинах.

«Налогово-бюджетная политика должна быть нацелена на обеспечение экономического роста. Нам необходим 5-процентный экономический рост для стабилизации социально-экономической ситуации. При бюджетных обсуждениях в Постоянных комиссиях НС РА прозвучало много критики касательно того, что в основу представленного проекта госбюджета РА на 2018 год положено не видение решения социальных проблем», – сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.Что касается расходов, то по его словам, власти исходят из возможностей экономики и воздерживаются от применения более тяжелых административных инструментов, чтобы не оказывать дополнительного давления на экономику.Другой важный вопрос, как отметил министр, касается безопасности страны. «Понятно, что экономический рост должен основываться на инвестициях. А инвестиции осуществляются в странах либо в среде, где есть стабильность», – сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.Как пояснил министр, рост доходов на 2018 год в размере 100 млрд. драмов преимущественно предусмотрен за счет роста налоговых поступлений, продуктивности некоторых отраслей, а также за счет повышения администрирования госполитики в налоговой сфере.Пятый приоритет - обеспечение экономического роста.«Нашей целью является обеспечение экономического роста в 5% в среднесрочной перспективе, поскольку более низкий рост не позволяет обеспечить поставленные перед правительством задачи», - сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.Как пояснил министр, правительство Армении считает, что лучшим решением является создание инклюзивного экономического роста. Необходимо создать условия для трудоспособного населения, сказал он.