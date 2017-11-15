Самый большой бриллиант, когда-либо выставленный на торги, продали за рекордные $34 млн

Крупнейший в мире из выставлявшихся на торги бриллиант ушел с молотка в среду на аукционе Christie's в Женеве за $34 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило Agence France Presse.

Вес бриллианта под названием "Искусство Гризоньо" составляет 163,4 карата. Он сделан из алмаза в 404 карата, обнаруженного в прошлом году в Анголе. Алмаз стал крупнейшим самородком, когда-либо добытым в этой стране и 27-м в мире.

Над камнем три недели работала команда из 14 ювелиров, которые высекли из него бриллиант размером с костяшку домино. К нему прилагается ожерелье из изумрудов и бриллиантов меньшего размера.

По данным Agence France Presse, цена лота стала мировым рекордом для бриллиантов - $34 млн, в которые включена комиссия.