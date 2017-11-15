Национальная сборная Армении по вольной борьбе выступит на международном турнире

Национальная сборная Армении по вольной борьбе 16 ноября отправится во Владикавказ для участия в международном турнире "Аланы". Наша команда выступит в расширенном составе, под руководством второго тренера Эдгара Енокяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в сборную вошли Мхитар Григорян, Гарик Барсегян (оба - 57 кг), Вагинак Матевосян (61 кг), Володя Франгулян (65 кг), Варужан Коджоян (74 кг), Саркис Овсепян, Оганес Мхитарян (оба - 86 кг), Шамир Атян и Георгий Кетоев (оба - 97 кг).

Главный тренер команды Апетнак Кургинян в беседе с пресс-службой НОКА сказал, что на этот раз возможность дана также молодым. Этот международный турнир станет последним для национальной сборной в текущем сезоне.

Кургинян сообщил, что с 24 по 26 декабря состоится турнир памяти Гнела Межлумяна. По результатам соревнований будет сформирована национальная сборная Армении, которая будет готовиться к главным стартам 2018 года.