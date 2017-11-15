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Тиллерсон прибыл в Мьянму, чтобы обсудить проблему рохинджа


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в среду с визитом в Мьянму, чтобы обсудить с руководством этой страны гуманитарный кризис в штате Ракхайн, где компактно проживает мусульманское национальное меньшинство рохинджа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

В столице Нейпьидо Тиллерсон, как ожидается, проведет консультации по урегулированию проблемы рохинджа со старшими должностными лицами мьянманского правительства, в том числе с государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чжи, которая фактически является политическим лидером страны.

Ситуация в северном штате Ракхайн в Мьянме, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По имеющимся данным, столкновения унесли жизни 414 человек, более 600 тыс. рохинджа были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседний Бангладеш, спасаясь от преследований мьянманских силовиков.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. По оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа поколениями живут на территории страны.



 



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