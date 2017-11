Меджлис Турции отказался расследовать вопрос вовлеченности сыновей премьер-министра Йылдырыма в офшорный скандал Paradise Papers по предложению, внесенному в Меджлис Республиканской народной партией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет».

За проведение расследования проголосовали даже представители партии «Националистическое движение», которая до последнего времени сотрудничала с правящей партией «Справедливость и развитие», которая, имея подавляющее большинство голосов в Меджлисе, сумела отклонить предложение, внесенное в Меджлис Республиканской народной партией.

Это второе подобное предложение: первое предложение расследовать вопрос вовлеченности сыновей премьер-министра Йылдырыма в офшорный скандал Paradise Papers было внесено прокурдской Демократической партией народов.

Ранее сообщалось, что Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров. В материалах, получивших наименование ParadisePapers, 13,4 миллиона документов, уточняет Express. В перечень лиц, в частности, попали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, чиновники и менеджеры крупных компаний — Apple, Uber и других. Всего в списке более 120 человек.

Семья зятя Эрдогана – министра энергетики Турции Берата Албайрака, также оказалась в центре нового офшорного скандала Paradise Papers. В частноси, затронуто имя его брата. Брат министра энергетики Турции Берата Албайрака – Серхат Албайрак, является руководителем компании Frocks International Trading Ltd, зарегистрированной на Мальте. Кроме того, в этой компании зарегистрированы сотрудники турецкой компании Çalık Holding, которую до 2007 года возглавлял Серхат Албайрак, а затем - зять Эрдогана , министр энергетики Турции Берат Албайрак.

В том числе, в центре нового офшорного скандала оказались сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы.

В материалах консорциума говорится, что сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы, являются собственниками 2 компаний, зарегистрированных на Мальте. Первая компания - Hawke Bay Marine Co. Ltd, была создана в апреле 2004 года, она владеет грузовыми судами и занимается фрахтом. Вторая компания - Black Eagle Marine Co. Ltd, была создана в 2007 году. Директором обеих компаний является Эркам Йылдырым, в то же время владеющий большей частью акций.

Как сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Эркам и Бюлент Йылдырымы отказались комментировать опубликованные материалы.