Более 25 тыс. человек стали жертвами террористов в 2016 году

Число жертв терроризма в 2016 году сократилось на 13% в сравнении с предыдущим годом и достигло двухлетнего минимума. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщил Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), представивший в Лондоне доклад под названием "Глобальный индекс терроризма", в котором анализируется ситуация в 163 странах мира.

Согласно опубликованным данным, в результате действий террористов в прошлом году по всему миру в 77 странах погибли 25 тыс. 673 человека - это на 22% меньше, чем рекордный показатель 2014 года, когда из-за действий террористов жизни лишились более 32,6 тыс. человек. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) несет ответственность за гибель более 9,1 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2015 году.

Список самых опасных стран с точки зрения террористической угрозы возглавляют Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия, Пакистан и Йемен.