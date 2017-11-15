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Сельскохозяйственные субъекты будут застрахованы от рисков градобития, заморозков, ураганов и наводнений


Осуществление пилотного проекта страхования сельскохозяйственных субъектов стартует в декабре текущего года. Для начала, сельскохозяйственные субъекты будут застрахованы от рисков градобития, заморозков, ураганов и наводнений.

 Правительство Германии готово оказать Армении помощь в размере 5 млн евро; столько же выделит правительство Армении на субсидирование страхования сельскохозяйственных субъектов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в ЦБ Армении.

«Существенная работа по внедрению в Армении системы страхования сельскохозяйственных субъектов была начата еще в 2014 году, совместно с германским банком KfW. Осуществление пилотного проекта страхования сельскохозяйственных субъектов стартует в декабре текущего года. Для начала, сельскохозяйственные субъекты будут застрахованы от рисков градобития, заморозков, ураганов и наводнений»,-сообщает ЦБ Армении.

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