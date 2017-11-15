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Сборная Армении по футболу в возрасте до 19-и лет сыграла вничью со сборной Люксембурга


В матче заключительного, третьего тура в 3-й группе сборная Армении по футболу в возрасте до 19-и лет сыграла вничью со сборной Люксембурга, со счетом 2:2.

Таким образом, сборная Армении по футболу в возрасте до 19-и лет завершила выступления в отборочном турнире чемпионата Европы.

Как передает «Арменпресс», на 7-й минуте сборную Армении вывел вперед капитан команды Оганес Арутюнян. Во втором тайме Ваган Бичахчян красивым ударом забил второй мяч. Юношеская сборная Армении с двумя очками заняла третье место в группе и выбыла из борьбы. В следующий раунд вышли команды Чехии и Шотландии.

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