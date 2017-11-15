СМИ: минюст Саудовской Аравии впервые объявил конкурс на занятие должностей женщинами

Министерство юстиции Саудовской Аравии впервые в истории королевства объявило конкурс на занятие официальных должностей в ведомстве женщинами. Об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, во вторник заявил саудовский министр юстиции Валид бен Мухаммед ас-Самаани.

Конкурс объявлен по четырем профессиональным направлениям, имеющим восьмой разряд по классификации министерства. Женщины могут претендовать на открытые вакансии "научных сотрудников" в "социальной", "законодательной" и "юридической" областях, а также на должность "административного помощника". Претендентки должны обладать как минимум степенью магистра по профильным направлениям.



