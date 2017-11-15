Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина направится в КНДР

Спецпосланник председателя КНР, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина - глава Отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао - в пятницу направится в КНДР. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая (CCTV), он "проинформирует КНДР об итогах XIX съезда КПК", прошедшего в октябре этого года.

Других подробностей о его визите не приводится, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





