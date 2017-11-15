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Макрон предостерег Европу от резкости в отношении Трампа и Путина


Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нецелесообразно давать резкий отпор США и России в лице Дональда Трампа и Владимира Путина. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Макрон заявил в опубликованном во вторник интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Если просто оттолкнуть их [Трампа и Путина] от Европы и наших ценностей, заявляя, что они их предают, мы сами изменим им", - cказал Макрон. "Мы находимся в эпицентре серии военных конфликтов в мусульманском мире, - подчеркнул президент, - И для меня очень важно поддерживать тех, кто защищает умеренный, открытый ко всем остальным религиям ислам". Как считает политик, Европа вновь должна начать "транслировать смыслы", чтобы стать привлекательной для арабского мира, а также США и России.


 

 

 



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