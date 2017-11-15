Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по законопроекту «О воинской службе и статусе военнослужащего»: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Ожидается голосование по законопроекту «О воинской службе и статусе военнослужащего».

14-го ноября обсуждался также законопроект «О занятости».

В 16:30 ожидаются вопросы-ответы правительству Армении: члены правительства ответят на вопросы депутатов НС Армении.