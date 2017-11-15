Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по законопроекту «О воинской службе и статусе военнослужащего»: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Ожидается голосование по законопроекту «О воинской службе и статусе военнослужащего».
14-го ноября обсуждался также законопроект «О занятости».
В 16:30 ожидаются вопросы-ответы правительству Армении: члены правительства ответят на вопросы депутатов НС Армении.
- 12:09 СМИ: президент Зимбабве находится под домашним арестом
- 11:45 Опрос показал, сколько американцев одобряют деятельность Трампа
- 11:42 Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд
- 11:33 Тиллерсон прибыл в Мьянму, чтобы обсудить проблему рохинджа
- 11:05 Более 25 тыс. человек стали жертвами террористов в 2016 году
- 10:56 В метро Сингапура при столкновении поездов пострадали более 20 человек
- 10:40 Мануэль Петросян и Айк Мартиросян вновь одержали победы на молодежсном первенстве мира по шахматам
- 10:36 Сборная Армении по футболу в возрасте до 19-и лет сыграла вничью со сборной Люксембурга
- 10:35 СМИ: минюст Саудовской Аравии впервые объявил конкурс на занятие должностей женщинами
- 10:20 Национальное Собрание Армении приняло во втором чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего»
- 10:19 Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина направится в КНДР
- 10:15 Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по законопроекту «О воинской службе и статусе военнослужащего»: Прямой эфир
- 10:14 Макрон предостерег Европу от резкости в отношении Трампа и Путина
- 10:10 Reuters: военные Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны
- 10:00 Нижняя палата Конгресса США запрещает программы "Лаборатории Касперского" в госучреждениях
- 09:56 Открытие в Москве выставки Мартироса Сарьяна ознаменует начало Дней культуры Армении в России
- 09:55 В квартире жены Джигарханяна прошли обыски
- 09:50 При крушении самолета в Хабаровском крае погибли семь человек
- 09:45 Армения и РФ продолжают углублять стратегическое и союзническое сотрудничество: Визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ
- 08:55 Европейские индексы снизились - 14-11-17
- 08:54 Американские индексы снизились - 14-11-17
- 08:52 Цены на цветные металлы - 14-11-17
- 08:51 Цены на драгоценные металлы - 14-11-17
- 08:50 Цены на нефть снизились - 14-11-17
- 08:49 Предстоящие новости: 15.11.2017
- 14.11-21:39 Мутко исключил возможность проведения футбольного матча сборных России и Сирии до ЧМ-2018
- 14.11-20:57 Предстоящие на 15 ноября мероприятия
- 14.11-20:44 Армения упростит визовый режим для граждан Индии
- 14.11-19:49 На ратификацию правительства Армении представлено соглашение о предоставлении Россией государственного экспортного кредита
- 14.11-19:22 При участии президентов Армении и РФ состоится открытие выставки картин Мартироса Сарьяна в Государственной Третьяковской галерее
- 14.11-19:11 Президент Республики Арцах посетил ряд воинских частей
- 14.11-19:01 Азиатский банк развития готов содействовать проектам энергетической сферы Армении
- 14.11-18:20 Опубликован доклад «Freedom on the Net 2017»: Армения вошла в список стран с «частично свободным интернетом»
- 14.11-18:06 Лавров сообщил, что посетит на следующей неделе Ереван и Баку
- 14.11-17:55 ЕС надо открыть рынки для стран "Восточного партнерства", заявил депутат ЕП
17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1270 раз Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем
18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1201 раз Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1172 раз Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян
13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1037 раз В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах
14:20, 10.11.2017
Просмотрели 978 раз В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)