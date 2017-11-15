При крушении самолета в Хабаровском крае погибли семь человек

Семь человек, по уточненным данным, стали жертвами крушения самолета L-410 в Хабаровском крае. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе на месте ЧП.

"Семь человек погибли и выжил ребенок", - сказал собеседник агентства. Согласно обновленным данным, всего на борту находились восемь человек.

По данным спасателей, самолет "Хабаровских авиалиний" следовал из Хабаровска в поселок Нелькан. "Он совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж разрушен, пожара и взрыва не последовало", - добавили в ведомстве.

Сообщение о крушении самолета поступило спасателям в 13:30 по местному времени (06:30 мск). В Хабаровске в готовность приведены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолет Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса.

В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что самолет при падении остался целым.

"Самолет при падении не развалился и не загорелся", - сказал сотрудник пресс-службы.





