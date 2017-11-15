Предстоящие новости: 15.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 15-го ноября, продолжится четырехдневка НС Армении. На голосование будет поставлен закон о воинской обязанности. В повесткке – законопроект госбюджета на 2018 год.

Сегодня, 15-го ноября, состоится пресс-конференция председателя ОО «Триединство ради развития» Мамикона Хуршудяна и правозащитницы Наре Арамян, посвященная закону о воинской обязанности.

Сегодня, 15-го ноября, состоится пресс-конференция председателя ОО «Против правового произвола» Ларисы Алавердян, посвященная встрече в Москве министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился 14-го ноября с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрью Шефером (США) и Стефаном Висконти (Франция). На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Во время встречи состоялся обмен мнениями по поводу мирного урегулирования карабахского конфликта и шагов, необходимых для создания благоприятных к тому условий.

Собеседники обсудили шаги, предпринимаемые к осуществлению достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

ГНКО «Национальный центр инноваций и предпринимательства» Встреча авторов книг по сфере химии на тему «Успехи современной химии и публикации в Армении». Сегодня, 15-го ноября, состоится пресс-конференция, посвященная первому крупнейшему республиканскому хай-тек форуму "Укрепление областей посредством развития высоких технологий", который пройдет в Гюмри. Форум стартует 17-го ноября и продлится два дня. Мероприятие пройдет при поддержке программы "Содействие развитию МСБ в Армении". Участники пресс-конференции: директор фонда "Инкубатор предприятий" Баграт Енгибарян, руководитель отдела по сотрудничеству представительства ЕС в Армении Гоа-Бин Аджемян, менеджер по бизнес развитию Технологического центра Гюмри Амалья Егоян, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Борис Демирханян, руководитель команды программы "Содействие развитию МСБ в Армении" Эва Мария Найер Программа «Интегрированное содействие развитию сельских общин: укрепление стойкости общин» организует визит в общины Баганис и Саригюх Тавушской области. Сегодня, 15-го ноября, состоится пресс-конференция представителя Армении на конкурсе «Детское Евровидение 2017» Миши, главы армянской делегации на конкурсе Гоар Гаспарян и продюсера Миши Лиры Кочарян.

В Ереванском государственном институте театра и кино состоится мастер-класс директора дистрибьюторской организации «Сине-промо» Елены Коржаевой. Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.