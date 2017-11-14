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Мутко исключил возможность проведения футбольного матча сборных России и Сирии до ЧМ-2018


Сборные России и Сирии по футболу не смогут провести товарищеский матч до чемпионата мира 2018 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии обратились к правительству России с предложением провести товарищеский матч между национальными сборными по футболу.

"Сирийцы хотели сыграть с нами, но никак. У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь [матч с сирийцами] не поместится. Не в обиду сирийцам", - сказал Мутко.

В марте 2018 года сборная России встретится с командой Бразилии и, по всей видимости, с командой Франции. Также российская сборная проведет не меньше двух товарищеских матчей незадолго до старта чемпионата мира - в конце мая - начале июня.

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