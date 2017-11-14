Армения упростит визовый режим для граждан Индии

Граждане Индии смогут при въезде в Армению получить визу на пограничных контрольно-пропускных пунктах, по электронной визовой системе или в дипломатических представительствах и консульствах в зарубежных странах. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства, которое состоится 16 ноября.

Проект решения направлен на либерализацию визовых отношений с Индией, в том числе на взаимной основе. Согласно обоснованию, это решение обусловлено необходимостью упрощения визового режима для граждан Индии, посещающих Армению.

В январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов из Индии увеличилось на 168%. С 1 января по 31 августа посольство Республики Армения в Индии предоставило 1695 армянских виз, что на 479 больше, чем за аналогичный период прошлого года.