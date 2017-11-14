Азиатский банк развития готов содействовать проектам энергетической сферы Армении

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян встретился 14 ноября с представителем Азиатского банка развития Кристофером Тиеном.

На встрече также присутствовал директор армянского представительства Азиатского банка развития Шейн Розенталь. Были обсуждены реализуемые по финансированию АБР проекты и перспективы сотрудничества с банком.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, приветствуя гостей, Ашот Манукян отметил, что Армения придает большое значение сотрудничеству с АБР. В лице банка у Армении есть не только хороший партнер, но и хороший консультант. В сотрудничестве с АБР в энергетическом секторе Армении реализуются различные проекты. Ожидается, что они будут продолжены и в будущем.

Представляя запланированные проекты, министр подчеркнул помощь банка в повышении эффективности управления компанией «Высоковольтные сети», ее техническом переоснащении, а также других энергетических проектах.

Поблагодарив за встречу, Кристофер Тиен выразил готовность Азиатского банка развития оказать содействие проектам развития экономики и энергетической сферы Армении. Он также отметил, что банк заинтересован в представленных министром проектах и готов рассмотреть возможность участия в них АБР.