Евросоюзу следует предоставить доступ к внутреннему рынку странам-участницам программы "Восточное партнерство" в качестве демонстрации готовности ЕС к экономической интеграции с ними, заявил во вторник глава фракции Европейской народной партии, ведущей политической группы Европарламента, Манфред Вебер, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наиболее значимый способ, которым мы как европейцы располагаем, чтобы продемонстрировать готовность к партнерству – это предоставить этим странам доступ к единому рынку (ЕС – ред.). Потому что экономическое измерение — это наиболее мощный инструмент, которым владеет Европа. Я думаю, это правильный подход, но мы должны также определить критерии для тех, кто хочет присоединиться (к единому рынку ЕС – ред.)", — сказал он журналистам в Страсбурге. Трансляцию пресс-конференции вела видеослужба институтов ЕС.