СМИ: компания Geely к 2019 году представит в США летающий автомобиль

Китайский автопроизводитель Geely после договоренностей о приобретении американского разработчика летающих машин компании Terrafugia объявил о выводе на рынок США к 2019 году первой авиамодели собственного производства. Как сообщила во вторник газета China Daily, эти планы уже получили одобрение со стороны властей Соединенных Штатов.

"Главная трудность, которую предстоит преодолеть - технологии. Подобные автомобили должны быстро передвигаться, и в то же время быть доступными для потребителя, - прокомментировал журналистам это событие представитель китайской консалтинговой компании Automotive Foresight. Если такое транспортное средство будет стоить порядка $2 млн, для широких слоев общественности оно не будет ничего значить", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, не менее важная проблема - создание комплексной законодательной базы, которая бы в деталях регламентировала все случаи эксплуатации летающего автомобиля. Местные эксперты склонны полагать, что в США внедрить такие машины удастся быстрее, чем в Китае, поскольку в ряде регионов Северной Америки довольно низкая плотность населения.

Компания Terrafugia была создана в 2006 году выпускниками Массачусетского технологического университета и занимается разработкой летающих автомобилей. Первая модель Transition стоимостью 279 тыс. долларов была выпущена в 2012 году. Прежде предполагалось, что к 2023 году мир увидит очередную новинку Terrafugia под кодовым названием TF-X, которая будет способна совершать вертикальный взлет и посадку.