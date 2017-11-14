Билл Гейтс купил землю для «умного» города

Один из основателей Microsoft и богатейший человек на планете Билл Гейтс вложил 80 миллионов долларов в покупку земли в штате Аризона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, там планируют построить умный город Бельмонт.

Предполагается, что эта территория будет заняла торговыми площадями и офисами, а также жилой застройкой и учебными заведениями. Также Бельмонт получит передовые коммуникационные и инфраструктурные узлы, которые позволят развернуть высокоскоростные цифровые сети, центры обработки данных и автономные логистические узлы. Сроки строительства пока не определены.

В настоящий момент состояние Гейтса оценивается в 87,5 миллиарда долларов.