Великолепный танец: Аньес Варда и Анджелина Джоли удивили публику

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда и киноактриса Анджелина Джоли исполнили импровизированный танец на церемонии вручения почетного "Оскара" в Лос-Анджелесе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Аньес Варда в 2017 году отметила 89-летие. В мае на Каннском фестивале был представлен ее новый фильм "Лица, деревни". Работа получила приз "Золотой глаз", который вручается лучшему документальному проекту, сообщает РИА Новости.