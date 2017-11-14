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Великолепный танец: Аньес Варда и Анджелина Джоли удивили публику


Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда и киноактриса Анджелина Джоли исполнили импровизированный танец на церемонии вручения почетного "Оскара" в Лос-Анджелесе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Аньес Варда в 2017 году отметила 89-летие. В мае на Каннском фестивале был представлен ее новый фильм "Лица, деревни". Работа получила приз "Золотой глаз", который вручается лучшему документальному проекту, сообщает РИА Новости.



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