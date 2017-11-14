Производитель Барби впервые выпустил куклу в хиджабе

Компания Mattel впервые выпустит куклу Барби в хиджабе, она будет представлена в образе американской фехтовальщицы-саблистки Ибтихадж Мухаммад, которая, выступая в мусульманском головном уборе, стала бронзовой призеркой Олимпийских игр 2016 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщил производитель игрушек, кукла вышла в серии Sheroes (female heroes, герои-женщины), которая посвящена женщинам, вдохновляющим девочек и "расширяющим границы" возможностей по всему миру. Мухаммад лично принимала участие в разработке внешнего облика куклы.

На церемонии, где кукла впервые была показана публике, Мухаммад вспомнила свое детство и то, как ей хотелось, чтобы ее Барби были похожи на нее и тоже были одеты в хиджаб. Спортсменка рассказала, что сама вместе с сестрами шила своим куклам мусульманские головные уборы.

Кукла в образе Ибтихадж Мухаммад поступит в продажу в 2018 году.