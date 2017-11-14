ЦБ оставил ставку рефинансирования без изменения на уровне 6,0%

На заседании Совета Центрального банка Армении, состоявшегося 14 ноября 2017 года, было принято решение оставить без изменения ставку рефинансирования - на уровне 6,0%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в октябре 2017 года была зарегистрирована 0,8% инфляция, в результате 12-месячная инфляция составила 1,2% на конец месяца. Причем темп роста 12-месячной базовой инфляции опередил рост общей инфляции, достигнув 2,4% с 0,7% уровня, зарегистрированного в июле.

Совет ЦБ оценивает, что общая инфляция по-прежнему остается низкой за счет медленных темпов инфляции фруктов и овощей, последствия которой будут устранены в предстоящие месяцы, а инфляция будет в допустимом диапазоне колебаний.

Во внешнем секторе сохранились перспективы улучшения роста мировой экономики, а на международных товарных рынках сохранились инфляционные явления. Учитывая вышесказанное, Совет ЦБ ожидает из внешнего сектора некоторые инфляционные воздействия.