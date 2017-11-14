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BMW показала сборку i8 без крыши


Компания BMW опубликовала ролик, на котором частично показан процесс производства открытой модификации гибридного спорткара i8. Дебют модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. Выставка откроется 1 декабря, передает Арменпресс.

В видео показано, что модель укомплектуют мягкой крышей. При этом никакой информации о механизме складывания верха немецкий автопроизводитель не привел.

BMW i8 с жестким верхом оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 231 лошадиная сила, электрическим двигателем, который выдает 131 силу, комплектом батарей и шестидиапазонной автоматической корбкой передач. С места до ста километров в час купе разгоняется за 4,4 секунды. Максимальная скорость модели составляет 250 километров в час.



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