Американская корпорация Amazon приобрела права на съемку сериала по мотивам трилогии британского писателя Дж. Р. Р. Толкина (1892-1973) "Властелин колец". Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Властелин колец" - это культурный феномен, который завладел воображением нескольких поколений фанатов благодаря книгам и экранизациям", - приведены в пресс-релизе слова главы сценарного отдела Amazon Studios. - Это будет захватывающая совместная работа над телесериалом, и мы рады, что имеем возможность отправить фанатов трилогии в новое эпическое путешествие по Средиземью", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно опубликованной информации, проектом будет заниматься Amazon Studios в сотрудничестве с несколькими компаниями, среди которых HarperCollins и New Line Cinema, являющаяся частью киностудии Warner Bros. Entertainment.

Отмечается, что в сериале появятся новые сюжетные линии, предшествующие событиям, описанным в "Братстве кольца", первой книге трилогии.