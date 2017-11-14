Эволюцию «Джипов» за 77 лет показали в двухминутном ролик
На YouTube появился видеоролик, в котором показана эволюция внедорожников компании Jeep. Видео опубликовано на канале Donut Media. Первой моделью, показанной в ролике, является военный внедорожник Bantam Reconnaissance, который выпустили в 1940 году. Последним в списке значится пикап, который предположительно будет называться Scrambler, передает Арменпресс.
Эта модель еще официально не представлена. Авторы канала Donut Media каждую неделю публикуют видео, которые посвящены эволюции одной модели. Героями этих роликов уже становились Ford Mustang, Nissan Skyline и Honda Civic.
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