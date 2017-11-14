В США впервые одобрили таблетку с микрочипом

Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA) впервые в истории выдала разрешение на продажу лекарственного средства, представляющее собой таблетку со встроенным микрочипом, как передает Арменпресс, об этом пишет Financial Times.

В данном случае чип встроен в уже существующий препарат Abilify производства японской компании Otsuka, который применяется для лечения психозов. При глотании таблетки чип будет посылать информацию на мобильное устройство пациента и автоматически пересылать ее лечащему врачу, тем самым позволяя избежать ситуации, когда пациенты не соблюдают предписанный режим приема лекарства.

Как сообщил глава североамериканского подразделения Otsuka Кабин Натх, инновационное средство будет выпускаться ограниченными партиями для определения спроса.