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Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации


14 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2018 года. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Согласно указу, в январе 2018 года будет проведен зимний призыв на обязательную военную службу тех граждан Республики Арцах мужского пола, которым до 31 декабря 2017 года включительно исполнится 18 лет, а также тех граждан, которым была предоставлена отсрочка от призыва на обязательную военную службу на срок до 31 декабря 2017 года включительно.
Согласно указу, в январе 2018 года будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный срок обязательную военную службу.

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