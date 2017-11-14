Медведев не исключил в будущем соглашения о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и АСЕАН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает в будущем заключение соглашения о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и АСЕАН, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В принципе, я не исключаю вполне, что мы выйдем уже и на возможность подготовки соглашения о свободной торговле между экономическим сообществом АСЕАН и Евразийским экономическим союзом. Но для этого нужно пройти еще большой путь, будем двигаться от частного к общему", - сказал Медведев, рассказав о подготовке аналогичных соглашений с рядом стран АСЕАН по-отдельности и о результатах применения соглашения о ЗСТ между ЕврАзЭС и Вьетнамом, входящим в состав АСЕАН.