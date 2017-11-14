Ученые рассказали о положительном влиянии кофе на здоровье человека

В Американской ассоциации сердца выяснили, что употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

Ученые узнали, что каждая дополнительно выпитая чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К такому выводу специалисты пришли с помощью машинного обучения, использующего долгосрочное Фрамингемское исследование, которое включает в себя информацию о рационе питания людей и состоянии их сердечно-сосудистой системы.

Затем ученые сравнили данные, полученные с помощью машинного обучения, с данными традиционных способов анализа и нашли связь между употреблением кофе и низким риском инфаркта и инсульта.