Время в Ереване: 11:07:36,   14 Ноябрь

Ученые рассказали о положительном влиянии кофе на здоровье человека


В Американской ассоциации сердца выяснили, что употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

Ученые узнали, что каждая дополнительно выпитая чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К такому выводу специалисты пришли с помощью машинного обучения, использующего долгосрочное Фрамингемское исследование, которое включает в себя информацию о рационе питания людей и состоянии их сердечно-сосудистой системы.

Затем ученые сравнили данные, полученные с помощью машинного обучения, с данными традиционных способов анализа и нашли связь между употреблением кофе и низким риском инфаркта и инсульта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации